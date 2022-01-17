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Piyasa değeri 15 milyon TL! İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:35
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İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

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