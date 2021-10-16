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Piyasa değeri 4.5 milyon TL! Jandarma ekiplerince yakalandı

Bingöl'de, jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 4,5 milyon TL değerinde 11 kilo 600 gram metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

DHA16 Ekim 2021 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 17:07
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İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, önceki gün kent merkezi ve ilçe kırsalında, istihbarat doğrultusunda, yol kontrol noktalarında 2 araç durduruldu. Araçlar, 'İmla', 'Ezber' ve 'Unsur' isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle arandı. Uzman köpeklerin araçların bazı noktalarında tepki vermesi üzerine gizli bölmeler tespit edildi. Uzman ekiplerce araçların bazı parçaları söküldü. Aramalarda; 11 kilo 600 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram kubar esrar ve 582 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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