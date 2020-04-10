AA 10 Nisan 2020 Cuma 13:16 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:16

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında infilak eden patlayıcı nedeniyle yaşamını yitiren 5 işçinin arkasında 20'ye yakın yetim bıraktığını belirtti.

Yıldız, PKK'nın yevmiyeyle çalışan işçilerin sabah erkenden evden çıktığını bildiğini vurgulayarak, köylülerin kendi halinde, ailelerinin rızkını çıkarmaya çalışan insanlar olduğunu söyledi.

Amcasının 5 çocuk babası olduğunu dile getiren Yıldız, onu anlatırken, "Amcamın insanlarla bir sorunu yoktu. Kimseye incitecek biri değildi. Güleryüzlü kendini ailesine ve çocuklarına adayan, kendi halinde bir insandı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, PKK'nın defalarca sivillere yönelik saldırılar yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"PKK, 40 yıldır Kürtlerin başına gelmiş en büyük yıkımdır. PKK en büyük zararı Kürtlere veriyor. Gerek örgüt içi infazlar gerek köylerde yaptıkları infazlar ve yıldırmalarla Kürtleri kendisine mecbur bırakmaya çalışıyor. Bunu öldürerek, kaçırarak ve propagandayla yapıyor. PKK'nın çok güçlü bir propagandası var. PKK'nın Hamzalı köyü katliamı var, bizim köyde hamile bir kadını öldürdüler. Öğretmenler katledildi. Çözüm sürecinde evine gitmeye çalışan doktor katledildi. Bundan 6-7 ay önce odun toplamaya giden gençlere yönelik bir saldırı oldu. 7 kişi hayatını kaybetti."

- "HDP VE PKK BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISIDIR"



Örgütün sivillere yaptığı saldırıları sorgulamayan bir kitlesi olduğunun altını çizen Yıldız, şunları söyledi:

"Devlet düşmanlığı üzerinde kurduğu bir yakınlıkla PKK'nın her söylediğine inanmaya hazır binlerce insan var. Dün HDP açıklamasında 'soru işareti olan bir eylem' dendi. Halbuki soru işareti yok, olay net. PKK, 'Biz dedik ki odun toplamayın' açıklamasını yapmış. Bunu öldürmek için meşru bir sebep olarak kitlesine sunabiliyor. Ben PKK ve HDP ayrımını yapmıyorum. HDP ve PKK birbirinin tamamlayıcısıdır. 'Soru işareti var' diyen HDP'nin, PKK'dan çok farkı yok. HDP, PKK'nın propagandasını başarıyla yapıyor."

- "PKK KENDİSİ DIŞINDAKİ HİÇBİR YAPIYA YAŞAM HAKKI VERMİYOR"



Yıldız, PKK'nın daha çok Kürtlere saldırılar yaptığına dikkati çekerek, "PKK kendisi dışındaki hiçbir yapıya yaşam hakkı vermiyor ve onlara katlanmıyor. İstediğin kadar mazlum ol, işçi ol, muhtaç ol, önemli değil, onlar için 'Sen PKK'lı mısın değil misin' buna bakarlar. İşçi hakları, emek sömürüsü ve demokrasiyi sadece söylem olarak kullanıyorlar." diye konuştu.

Örgütün 5 işçiyi öldürerek "Ben daha bitmedim" mesajını vermeye çalıştığını aktaran Yıldız, devletin etkili operasyonları karşısında PKK'nın bitme noktasına geldiğini, "Biz buradayız, eylem yapabiliyoruz" demeye çalıştığını anlattı.

Terör örgütünün kendine meşru bir zemin oluşturmaya çalıştığını dile getiren Yıldız, "Örgüt, devleti faşizmle suçladığında aslında kendi faşizmini örtmüş oluyor. Devleti zulüm yapmakla suçlayarak kendi zulmünü gizlemeye çalışıyor. PKK, 'İnsanlarımız aç' diyor fakat, evine ekmek götüren işçileri katlediyor." dedi.

Yıldız, PKK'nın korku ortamı oluşturmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Örgütün lider kadrosu Türkiye'yi okuyamıyor. Değişen, dönüşen şartları okuyamıyor. 40 yıl öncenin mantığıyla insanları etkileyebileceğini ve sindirebileceğini düşünüyor. Bugün propagandalarla yalan üretmeye çalışsalar da halk, bunu görüyor. Örgüt devletle baş edemiyor, karakollara saldıramıyor, polise ve askere bir zarar veremiyor. Devletin etkili operasyonları sayesinde gücü kalmadı. Şu an kendi kitlesini ayakta tutmaya çalışıyor, onlara hitap ediyor. İnşallah PKK'nın sonu gelir."