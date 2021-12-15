PKK çöktü! Bölge tamamen temizlendi

Sabah 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:04 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:04

PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devam ederken, Tunceli'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu.

Sabah'ın haberine göre, Önceki gün operasyon görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.

Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etlisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu.

Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.

KANDİL'DE OPERASYON

Bu arada, MİT, 7 Aralık'ta İran-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerin yer aldığı Kandil bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, sözde yönetici kadrosunda yer aldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde Suriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı.