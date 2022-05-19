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  • PKK elebaşından hezimet itirafı! ''Ne ABD, ne Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz''
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PKK elebaşından hezimet itirafı! ''Ne ABD, ne Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz''

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden 10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyledi. Örgütün SİHA, İHA ve Drone'lara karşı yalnız bırakıldığını söyleyen PKK elebaşı, 'Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz' diye konuştu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 08:50 - Güncelleme:
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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim, terör örgütünün yayın organlarına MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyleyen Salih Müslim'in itirafları şöyle:

"Türkiye'nin hava saldırıları artarak devam ediyor. Bu hakikati görmek lazım. ABD, Rusya ve diğer bazı ülkeler açıklamalar yaparak sadece kınıyor ve kaygılarını dile getiriyorlar. Türkiye bu açıklamaları dikkate almıyor.

"HER GÜN KAYIPLAR VERİYORUZ"

Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Uluslar arası güçler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı bazı açıklamalar yapmış olsa da, Türkiye bunu dinlemiyor.

Bu SİHA'lara, Drone'lara karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün kayıplar veriyoruz."

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