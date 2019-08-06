PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular

Terörist Muzaffer Ayata



16 Nisan’da mazbatasını alan Mızraklı’nın ilk kıyağı terör örgütü PKK’nın Kandil ve Avrupa’daki elebaşlarına oldu. PKK’nın kurucularından, terörist başı Öcalan’ın yakın arkadaşı Muzaffer Ayata’nın yakını Koçali Özipek, Mızraklı tarafından işe alındı. Kırmızı listede aranan Ayata’nın yakını Özipek ‘tam yetkili başkan danışmanı’ oldu. Belediyeye kapağı atanlardan birisi de Selda Baran oldu. PKK ele başlarından Sabri Ok’un yeğeni olan Baran, Kadın ve Aile Daire Başkanı yapıldı.

Terörist Sabri Ok



248 PKK’LI GERİ DÖNDÜ

Skandal atamalar bununla da kalmadı. Kayyum döneminde terör örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesiyle iş akdi feshedilen 248 işçi ve memur da belediyeye döndü. Bu 248 kişinin çoğu ayrıca ödüllendirilerek terfi ettirildi. Memurlar önemli bir bölümü şube müdürü, daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirildi.



BİR DE MÜDÜR OLDULAR

Örneğin eskiden memur olan Halil Bayhan, genel sekreter yardımcısı yapılırken, yine memur olan Nihat Kuzu Destek Hizmetleri Daire Başkanı oldu. Kuzu’nun büro memuru olarak çalışan baldızı Özlem Tekin da Bilgi İşlem Daire Başkanı yapıldı. Eski görevi memur olan Ruşen Perinçek, Yazı Kararlar Daire Başkanlığı’na getirildi. Belediyede mühendis olarak görev alan Murat Eminoğlu ise genel sekreter yardımcısı yapıldı.

KARA LİSTE TEHDİDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihaleleri ile ilgili de skandal iddialar var. Mızraklı’nın mazbatasını almasının ardından, KCK tarafından belediye paralel bir “komite” oluşturulduğu iddia ediliyor. KCK Ana davasında yargılanan 2 ismin koordine ettiği komitenin belediyenin tüm işlerini dışarıdan yönettiği belirtiliyor.