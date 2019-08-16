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PKK kaçırdığı çocukları ölüme itiyor

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operayonlarda üst üste ağır darbeler yiyen PKK, ölen teröristlerin yerini kaçırdığı çocuklarla doldurmaya çalışıyor. Uzmanlar, bu hareketin örgütün son çırpınışı olduğunu söylüyor. 

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK’dan çözülme ve kaçışlar da arttı. Kamplardan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler, örgütün gerçek yüzünü de gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde teslim olan F.Ş. adlı terörist, operasyonlarda ağır darbe alan PKK’nın katılımların azalması sebebiyle çareyi çocukları kaçırarak eleman temin etmekte bulduğunu söyledi. İfadesinde örgütün son dönemde büyük kayıplar verdiğini belirten F.Ş. kaçırılan çocukların aileleriyle görüştürülmediklerini, irtibat kurmalarının yasak olduğunu anlattı. Kaçmayı düşünenlerin ailesi ve sevdikleri üzerinden tehdit edildiğini belirten terörist F.Ş. teslim olanların işkence görecekleri hatta öldürülecekleri gibi yalanlarla kandırıldığını dile getirdi. F.Ş. bu durumun tüm örgüttekileri olumsuz etkilediğini de vurguladı. 

ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞI 

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK/YPG tarafından çocukların kalkan olarak kullanıldıkları gerçeğinin Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdığını hatırlattı. Kaynaklar, geçmişte olduğu gibi bugün de çocuk kaçırmak suretiyle eleman temin eden örgütün son çırpınışlarını yaşadığının altını çizdi. Kaçırılan çocukların burnu bile kanamadan terör örgütünden kurtarılarak ailelerine teslim edileceğini belirten güvenlik kaynakları, her taşın altına, her deliğin içine bakılarak elebaşıların bulunacağı ve hak ettikleri cezalara çarptırılacağını da yineledi.

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