PKK propagandasına yapan 6 şüpheliye gözaltı

Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından Çınar Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, ilçede terör örgütü propagandası yapan 11 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı 10 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 2 uzun namlulu tüfek, 1'i kurusıkı 2 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 156 fişek, 11 boş fişek, 6 cep telefonu, 7 sim kart, 1 flaş bellek, 2 hafıza kartı ve 2 PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan 5 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.