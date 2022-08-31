PKK sözcülüğünü üstlenen HDP'li Beştaş'tan hadsiz ifadeler! Açıkça hükümeti hedef aldı

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedef alarak iktidara tehditler savuran TİP vekili Ahmet Şık'ın ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan da hükümete tehdit geldi.

Sosyal medyadan tepki yağıyor... TİP'li Ahmet Şık'tan hadsiz sözler! Milli iradeyi hedef aldı

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Yeni Şafak'taki habere göre; HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti açık açık tehdit etti. İktidarın hesap vereceğini söyleyen HDP'li Beştaş, "Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız." ifadesini kullandı.

CHP'DEN DESTEK GELMİŞTİ

Beştaş'ın bu sözleri akıllara CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "HDP yönetimde olmalı" açıklamasını getirdi. Tanrıkulu, "Yerelde yönetmeyi Türkiye bazında da bu yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güveninin sağlanması lazım. Bunu masa konuşuyor mu bilmiyorum ama ben her ortamda savunuyorum böyle olması lazım." açıklamasında bulunmuştu.