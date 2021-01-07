PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist teslim oldu

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:10

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden ikna yoluyla teslimlerin yeni yılda da devam ettiği belirtilerek, 2021 yılının ikna yoluyla ilk tesliminin gerçekleştiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu teröristin 2014 yılında PKK'ya katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bilgisi verildi.