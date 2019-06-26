30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7762
  • 6,5675
  • 261.593
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK’da İHA ve SİHA korkusu 

Yunanistan’a kaçarken yakalanan PKK’lı terörist, hava ve kara operasyonlarıyla büyük darbe vurulan örgütün, İHA ve SİHA korkusunu anlattı. Terörist O. Z. “İHA’lar dolaşınca örgüt üyelerinin dağdaki hareket alanı sıfıra indi” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunanistan’a kaçarken yakalanan bir PKK’lı, hava ve kara operasyonlarıyla büyük darbe vurulan örgütteki paniği ve “İHA-SİHA korkusu”nu anlattı. İtirafçı olan ve savcılıktaki ifadesinde örgüt hakkında önemli bilgiler veren O.Z. adlı terörist, yaklaşık 20 yıl önce terör örgütü PKK’ya katıldığını, Yunanistan’da aldığı silahlı eğitimin dışında ideolojik ve siyasi eğitimler de aldığını belirtti. Özellikle Kandil, Zap ve Haftanin kamplarında uzun yıllar kaldığını ifade eden terör örgütü üyesi O.Z, bölücü örgüt hakkında önemli bilgiler verdi. 

TAMAMEN KISITLANDI 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı hava harekatlarına karşı bazı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran O.Z, silahlı İHA’ların kullanılmasıyla hareket alanlarının tamamen kısıtlandığını söyledi. 

İHA’lar dolaştığı zamanlarda örgüt üyelerinin hareket edemediğini anlatan O.Z, “İHA’lar dolaşınca örgüt üyelerinin dağdaki hareket alanı sıfıra indi, zira hareket edildiği anda imha ediliyordu” dedi. 

Doğu illerinde önceki yıllarda şehirlerde çukur kazıp barikat kuran teröristlere yönelik operasyonlara da değinen O.Z, Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’deki operasyonlardan sonra dağdaki teröristlerin psikolojisinin bozulduğunu vurguladı. O.Z, “Örgüt üyeleri neden şehirlere hendek kazıldığını anlayamadı, bazı alt tabakadaki kişiler buna karşı geldi fakat yöneticiler başarılı olduklarını söylüyorlardı. Ben bu süreci örgüt açısından büyük kayıp olarak görüyorum. Bu süreçte çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü. Bu, şehirde ve kırsalda yaşayan örgüt üyelerinin de psikolojisini bozdu. Hendek operasyonları örgütün kırılma noktası oldu.” diye konuştu. 

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 13 yıl hapis cezası

FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 13 yıl hapis cezası

Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi

Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi

Son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama

12 saat boyunca Müslüman genç linç edildi

12 saat boyunca Müslüman genç linç edildi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İşte Rusya'nın yeni nesil silahları

İşte Rusya'nın yeni nesil silahları

'Türk Yıldızları' büyüledi...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

6 ay toprağa gömüldükten sonra tüketiliyor

6 ay toprağa gömüldükten sonra tüketiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA