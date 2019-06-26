PKK’da İHA ve SİHA korkusu 

Yunanistan’a kaçarken yakalanan bir PKK’lı, hava ve kara operasyonlarıyla büyük darbe vurulan örgütteki paniği ve “İHA-SİHA korkusu”nu anlattı. İtirafçı olan ve savcılıktaki ifadesinde örgüt hakkında önemli bilgiler veren O.Z. adlı terörist, yaklaşık 20 yıl önce terör örgütü PKK’ya katıldığını, Yunanistan’da aldığı silahlı eğitimin dışında ideolojik ve siyasi eğitimler de aldığını belirtti. Özellikle Kandil, Zap ve Haftanin kamplarında uzun yıllar kaldığını ifade eden terör örgütü üyesi O.Z, bölücü örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.

TAMAMEN KISITLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı hava harekatlarına karşı bazı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran O.Z, silahlı İHA’ların kullanılmasıyla hareket alanlarının tamamen kısıtlandığını söyledi.

İHA’lar dolaştığı zamanlarda örgüt üyelerinin hareket edemediğini anlatan O.Z, “İHA’lar dolaşınca örgüt üyelerinin dağdaki hareket alanı sıfıra indi, zira hareket edildiği anda imha ediliyordu” dedi.

Doğu illerinde önceki yıllarda şehirlerde çukur kazıp barikat kuran teröristlere yönelik operasyonlara da değinen O.Z, Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’deki operasyonlardan sonra dağdaki teröristlerin psikolojisinin bozulduğunu vurguladı. O.Z, “Örgüt üyeleri neden şehirlere hendek kazıldığını anlayamadı, bazı alt tabakadaki kişiler buna karşı geldi fakat yöneticiler başarılı olduklarını söylüyorlardı. Ben bu süreci örgüt açısından büyük kayıp olarak görüyorum. Bu süreçte çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü. Bu, şehirde ve kırsalda yaşayan örgüt üyelerinin de psikolojisini bozdu. Hendek operasyonları örgütün kırılma noktası oldu.” diye konuştu.