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  • PKK'da kopuşlar sürüyor! Bakan Yerlikaya: Son 2 günde iki anne daha evlatlarına kavuştu
Güncel

PKK'da kopuşlar sürüyor! Bakan Yerlikaya: Son 2 günde iki anne daha evlatlarına kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu” dedi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
PKK'da kopuşlar sürüyor! Bakan Yerlikaya: Son 2 günde iki anne daha evlatlarına kavuştu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki günde Diyarbakır annelerinden ikisinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, son iki günde, iki annenin daha evladına kavuştuğunu belirten Yerlikaya, evlat nöbetinin 1446'ncı gününde, terör örgütü mensubu N.K'nin ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle kavuştuğunu kaydetti.

Evlat nöbetinin 1447'nci gününde ise terör örgütü mensubu F.U'nun Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle buluştuğunu aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz."
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