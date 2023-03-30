İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1667
  • EURO
    20,9665
  • ALTIN
    1213.09
  • BIST100
    4973.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK'dan bir 7'li koalisyon itirafı daha: Tabii ki birilerine destek vereceğiz
Güncel

PKK'dan bir 7'li koalisyon itirafı daha: Tabii ki birilerine destek vereceğiz

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak duyurulmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyonu işaret eden terörist elebaşı Sabri Ok, 'Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz.' dedi.

30 Mart 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
PKK'dan bir 7'li koalisyon itirafı daha: Tabii ki birilerine destek vereceğiz
ABONE OL

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine terör örgütü PKK'dan da peş peşe mesajlar geldi. PKK elebaşları Mustafa Karasu ve Murat Karayılan'ın ardından bir açıklama da elebaşı Sabri Ok'tan geldi.

Yedili Masa'ya desteğini açıkladı

PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini açıkladı. Elebaşı Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek Yedili Masa'nın arkasında durduklarını söyledi.

  • 7li koalisyon
  • Sabri Ok

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.