PKK'dan bir 7'li koalisyon itirafı daha: Tabii ki birilerine destek vereceğiz

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine terör örgütü PKK'dan da peş peşe mesajlar geldi. PKK elebaşları Mustafa Karasu ve Murat Karayılan'ın ardından bir açıklama da elebaşı Sabri Ok'tan geldi.

Yedili Masa'ya desteğini açıkladı

PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini açıkladı. Elebaşı Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek Yedili Masa'nın arkasında durduklarını söyledi.