Kars'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında eski HDP milletvekili tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, aralarında eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli'nin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK sözde demokratik özerklik uygulaması çerçevesinde vatandaşların adli makamlarla irtibatını kesip alternatif yargı örgütlenmesi oluşturmak amacıyla kurduğu sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il yöneticilerinden Cengiz Anlı, HDP Kars il yöneticilerinden Ekrem Savcı, eski HDP Kars il yöneticilerinden Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Mehmetoğlu, adli kontrol şartıyla salıverildi, diğerleri tutuklandı.

Eski milletvekili Şafak Özanli, daha önce Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı için İstanbul'da gözaltına alınıp "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Özanli, daha sonra tahliye edilmişti.

Özanli'nin de yer aldığı 5 zanlı, Kars'ta bir süre önce terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.