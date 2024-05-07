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PKK/KCK üyesi ''şok'' uygulamada yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan bir kişinin de aralarında bulunduğu 14 zanlı yakalandı.

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:03 - Güncelleme:
PKK/KCK üyesi ''şok'' uygulamada yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur, güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç, suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik "şok" uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan bir kişinin de aralarında yer aldığı toplam 14 zanlı gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlalden 45 araca idari para cezası uygulandı, 5 araç ise trafikten men edildi.

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