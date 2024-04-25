PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Mürsel Durmaz'ın ifadesine ulaşıldı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında İstanbul'da yakalanan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Durmaz, savcılıktaki ifadesinde, bir ihbardan dolayı Elazığ'da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında işlem yapıldığını ve adli makamlarca tutuklandığını anlattı.

Cezaevinde 20 gün kaldığını kaydeden Durmaz, "Yargılama sonucu almış olduğum cezayı hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmiş olabilir." ifadesini kullandı.

Durmaz, PKK/KCK terör örgütü içerisinde herhangi bir faaliyeti olmadığını savunarak, "Avrupa yapılanması içerisinde hiçbir faaliyette de bulunmadım. Benim kullanmış olduğum bir kod ismim yoktur. 'Zeynel' ismi ailem tarafından bana verilen ve çocukluğum boyunca aile içerisinde kullanılan bir isimdir. PKK/KCK terör örgütü bulunduğum bölgede herhangi bir eylem ve etkinlik yapmadı. Emniyette vermiş olduğum ifademde bana gösterilen fotoğraflardaki şahıs ben değilim." iddiasında bulundu.

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren kişileri de tanımadığını öne süren Durmaz, Avrupa bölgesinde ne tür eylem ve faaliyetler yürütüldüğü hakkında bilgisi olmadığını iddia etti.

Durmaz, terör örgütünün faaliyetleri kapsamındaki oluşumlardan da haberi olmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

- NE OLMUŞTU?



MİT ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü ortak çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği tespit edilmişti.

Ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına almıştı.

Durmaz, 19 Nisan'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.

