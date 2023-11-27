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  • PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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Sosyal medyadaki paylaşımları ve görünür yerlere yazdıkları yazılarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, üniversitelerde dersleri boykot ettikleri, örgüte eleman kazandırma çabasında oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve örgütün sözde kuruluş yıl dönümü için eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.A, M.T, G.A, E.K. ve A.A'nın tutuklanmasına karar verildi.

Diğer şüpheli Ö.A'yı yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, 5 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

  • Eskişehir terör
  • PKK/KCK operasyonu
  • üniversite yapılanması

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