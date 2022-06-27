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PKK/KCK'ya yönelik Şahmeran operasyonu: 3 şüpheli daha yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 Haziran'da esnafa zorla kepenk kapattırdıkları, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştıkları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettikleri iddiasıyla 12 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aranan 3 şüpheli daha yakalandı.

"Şahmeran" adı verilen operasyon kapsamında gözaltında bulunan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 3'ünün yurt dışına kaçtığı belirlenirken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

- ESKİ BDP TARSUS İLÇE BAŞKANI KIZMAZ DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus ilçesinde 22 Haziran'da haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenlemişti.

Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Operasyonda, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • Mersin
  • PKK/KCK
  • Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

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