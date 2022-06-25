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PKK'lı 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu' denildi.

DHA25 Haziran 2022 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014, 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi" ifadeleri kaydedildi.

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