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PKK’lı canlı bombaya operasyon düzenleyen SAT'çılara FETÖ'nün engel olmak istediği ortaya çıktı

FETÖ itirafçısı, 2011’de 'Kartepe' deniz otobüsünü yolcularla birlikte rehin alan PKK’lı canlı bombaya yönelik operasyonu düzenleyen SAT komando timinin örgüt tarafından engellenmek istendiğini söyledi.

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FETÖ'nün mahrem yapıdaki itirafçıları örgüt elebaşısı Gülen'in hain planlarından birini daha deşifre etti. Kocaeli'nde 11 Kasım 2011'de yaşanan olayda, üzerinde bombalı yelek bulunan PKK'lı Mensur Güzel (27), İzmit-Karamürsel seferini yapan 'Kartepe' deniz otobüsünü, 18 yolcusu ve 6 mürettebatı ile rehin aldı. 12 saat süren pazarlıkların ardından SAT komandoları, eylemcinin yorulmasından yararlanarak, gemiye girip teröristi etkisiz hale getirdi. İstanbul Boğaz Komutanlığında Su Altı Savunma ve Su Altı Taarruz Grup Komutanlıklarındaki komandolara mahrem abilik yapan 14 yıllık bir örgüt yöneticisi ise Konya'da yürütülen FETÖ'nün mahrem yapılanma soruşturmasında gözaltına alınınca, itirafçı olup deniz otobüsüne yapılan operasyon sonrasındaki akşam, komutanlıktan sorumlu olan müdür konumundaki örgüt yöneticisinin askerlerle yaptığı toplantının ayrıntılarını anlattı. Müdahaleye katılan timdeki askerlerin kripto haberleşme cihazlarını yanına almadıkları için cep telefonuyla bağlantı kurulamadığını anlatan itirafçı, örgüt müdürünün, "Bu operasyon Fetullah Gülen için çok önemliydi, sabahtan beri haber alamadığı için adeta çıldırdı, biz nasıl iş yapıyoruz, nasıl TSK' ya hakimiz" diyerek askerleri fırçaladığını söyledi.
 
AMAÇ BAŞARISIZLIK
 
ByLock kullanıcısı da olan itirafçı, "SAT komandolarının başındaki Albay E. M. örgüt üyesi değildi. Buradaki plan tim komutanına bir kumpas kurmaktı. Yönettiği operasyon her ne kadar başarı ile tamamlansa da, amaç oluşan aksaklıklar nedeniyle operasyonun bir fiyasko olduğunu lanse edip, istifasını veya SAT komando birliğinden atılmasını sağlamaktı. Örgüt, mensubu olmayan bir askeri personel görev yeri itibariyle önemliyse ve görevinde de başarılıyla, yerine örgüt elemanı bir personelin geçirilmesi için bu kişinin görevden atılması veya istifaya zorlanması gerekiyordu. Kumpasla atılmazsa, örneğin örgüt adına faaliyet gösteren bir deniz şirketi bu başarılı personele ulaşarak, TSK' da aldığı maaşın 4-5 katını vaat edip, onu istifaya zorlamaya çalışırdı" dedi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen örgüt üyesi, SAT ve SAS komando birliklerindeki örgüt üyelerinin birçoğunu da deşifre etti.
 
 
(Sabah)

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