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Güncel

PKK'lı haine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

Hakkari'de PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası verildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 14:43 - Güncelleme:
PKK'lı haine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katılan PKK'lı terörist Ümran Cengiz'e, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası verildi.

Kentte 7 Ocak 2013'te 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısına katılan, askeri araçların geçiş güzergahına patlayıcı tuzakladığı belirlenen ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 27 Mart 2017'de kullandığı araçta çok sayıda silah, mühimmat ve el bombasıyla yakalanan Cengiz'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaların alınması sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapse çarptırdı.

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