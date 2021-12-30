PKK'lı katile HDP organizasyonuyla kaçış planı

SABAH 30 Aralık 2021 Perşembe 08:07 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:07

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Emin Kalkan'ın ifadesinde bahse konu eylemi birlikte gerçekleştirdiklerini beyan ettiği ve gizli tanık ifadeleriyle desteklenen Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'in yakalanması için çalışma başlatan polis, zanlıyı HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın aile apartmanından çıktıktan sonra yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Şırnak Emniyeti'nin yaptığı çalışmaların ardından zanlı, Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'in PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde kadro olarak görevlendirildiği ve 28 Kasım 2020'de HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in gözaltına alınması sırasında el çabukluğu ile kendi cep telefonunu vererek delillerin karartılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Ercan Oğuz'un yerine görevlendirildiği öğrenildi.

SABAH, Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili HDP organizasyonunun detaylarına ulaştı. Şırnak Emniyeti İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, 07 Aralık'ta Mehmet Miraç Dinç ile birlikte gözaltına alınan Abdullah Kaçmaz ve PKK üyesi Sümeyye Gök tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Sümeyye Gök 7 Aralık'ta ismini söylemek istemediği parti yöneticisiyle Şırnak Silopi HDP binasına gittiklerini, hava kararana kadar partide bulunduklarını, daha sonra da parti meclisi üyesi ile birlikte Mehmet Miraç Dinç'i Silopi'de bir esnaf lokantasına götürdüklerini anlattı. Yemekten sonra parti yöneticilerinin katil zanlısıyla birlikte kendisini Mehmet Sıddık Kaçmaz'ın evine bıraktığını anlatan PKK üyesi, 10-15 dakika sonra Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kaçmaz'ın eve geldiğini söyledi.

PKK'LI KATİL: HAVA ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTIK YAKALANDIK

Katil zanlısı olan PKK'lı Mehmet Miraç Dinç, cinayetin ardından HDP organizasyonuyla nasıl gizlendiğini ifadesinde detaylarıyla anlattı. Katil zanlısı da yakalanan HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi de nereye götürüleceğini gizlemek için evden hava almak için dışarıya çıktıklarında yakalandıklarına yalanına başvurdu. Katil zanlısı, cinayetin ardından Silopi HDP binasına gittiğini, kongre çalışmalarına katıldığını, Şırnak parti meclisi üyesi Sinan Kaya ile Sümeyye Gökü'ün araçla kendisini Mehmet Sıddık Kaçmaz'ın evine götürdüklerini anlattı.

Katil zanlısı, "Ben, Sümeyye ve Sinan Mehmet Sıddık Kaçmaz'ın babası olan Mehmet Kaçmaz'ın dairesine çıktık. Daireye çıktığımızda Mehmet Sıddık Kaçmaz, babası ve annesi vardı. Saat 22:30 gibi Mehmet Kaçmaz'ın telefonu çaldı ve bana Abdullah Kaçmaz'ın beni aşağıda beklediğini söyledi. Ben de aşağıya indim. Abdullah Kaçmaz beni binanın giriş kapısında bekliyordu. Biraz gezmek ve hava almak için evden yaklaşık 100 metre ayrıldıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındık. Mehmet Kaçmaz'ın evine daha önceden parti işleri için oğlu da vekil olduğu için 2-3 sefer gitmişliğim vardır. Bu şahıslar da beni tanır" dedi.

"SIKILMIŞTIR DİYE EVDEN ÇIKARDIM"

HDP'li Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ise "Mehmet Miraç Dinç'i daha önceleri de HDP binasına gördüm. Bu kişiyi Miraz olarak tanırım. Parti çalışanı olarak bilirim. Birbirimizi tanırız. Benim kaldığım yer aile apartmanıdır. Miraç kesinlikle benim daireme hiç gelmemiştir. Abim Hüseyin Kaçmaz milletvekili olduğundan diğer abim Mehmet Sadık Kaçmaz parti yöneticisi olduğundan Miraç isimli şahsın ziyaret amacıyla abimleri görmeye geldiğine 2-3 sefer şahit oldum. Ancak bu görüşmelerin içerikleri hakkında bir bilgim yoktur. 07 Aralık akşamı evime geldim, kendi daireme çıktım.

10-15 dakika sonra babam Mehmet Kaçmaz'ın ikametine indim. Eve girdiğimde Mehmet Miraç Dinç, babam ve Sadık abimin bulunduğunu gördüm. Meyve yiyip televizyon izliyorlardı. Herhangi şüpheli veya tedirgin bir hal görmedim. Sadık abim ile ben abimi tamirciye bırakmak için arabayla evden çıktık. Araçtayken abim misafirin yani Miraç'ın evde sıkılmış ya da acıkmış olabileceğini, bu nedenle dışarı çıkarmamı istedi. Ben de abimi bıraktıktan sonra eve döndüm. Ancak daireye çıkmadım. Apartmanın önünde babamı arayarak Miraç'ın aşağıya inmesini söyledim. O da indi. Beraber yaklaşık 100 metre uzaklaştıktan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yakalandık" dedi.