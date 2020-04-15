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PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Mardin'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:54
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Kırsal alanda teröristlerle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailelerine ulaşarak terör örgütüne katılanlara yönelik ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Helin" kod adlı terörist Rahime Aslan ve ailesi ile görüştü.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kaydının olduğu belirlenen teröristin, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlandı.

14 yıl önce örgüte katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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