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PKK'lı teröristler sınırda 5 çadır kurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'li teröristlerin, Türkiye sınırına 100 metre mesafede kazdıkları hendeklerin yanına 5 çadır ve nöbetçi kulübesi diktiği görüldü.

  • DHA
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Nusaybin'in hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinin batısında rejime bağlı askerlerin daha önce karakol olarak kullandığı binaya giren YPG'li teröristlerin, bina bitişiğinde daha önce kazdıkları hendeklerin yanına nöbetçi kulubesi ve arka kısmında ise 5 çadır kurduğu görüldü.
 
Teröristlerin bu çadırları karargah olarak kullandığı belirtilirken, Kamışlı kentinin en işlek caddesinde hareket halindeki bir TIR aracının üzerinde de zırhlı personel taşıyıcı ile bir kepçe bulunduğu görüldü.
 
Daha önce YPG teröristlerin kontrolünde petrol taşıyan tankerlerin de kente geri döndüğü gözlendi. 
 
Kamışlı kent merkezinde zaman patlama ve silah seslerinin duyulduğu görülürken, silah seslerinden sonra da ambulans hareketliliği yaşandığı gözlendi.

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