31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5918
  • 6,2066
  • 258.478
  • 100.236
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan PKK'lı teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri öne sürülen 1 doktor ve 3 erkek hemşire gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda özel sağlık kuruluşunda çalışan doktor N.S. ile erkek hemşirlereler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı. 
 
Şüphelilerin, 2015- 2016 yıllarında Cizre ilçesindeki hendek ve barikat eylemleri sırasında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda yaralanan PKK'lı teröristleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirtildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

Nihat Özdemir: Ligin ertelenmesi söz konusu değil

Nihat Özdemir: Ligin ertelenmesi söz konusu değil

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

Komşuda korkutan salgın! Kriz ilan edildi

Komşuda korkutan salgın! Kriz ilan edildi

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Bunu yapana 26 bin lira ceza

Bunu yapana 26 bin lira ceza

Yaralı kurtulmuştu... O terörist teslim oldu

Yaralı kurtulmuştu... O terörist teslim oldu
 

POPÜLER HABERLER

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Genetik hastalığı onu filmlerin aranan yüzü yaptı!

Genetik hastalığı onu filmlerin aranan yüzü yaptı!

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

Sosyal medyayı ikiye bölen matematik sorusu!

Sosyal medyayı ikiye bölen matematik sorusu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA