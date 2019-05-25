PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü silahlar bulundu
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.
Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.