PKK'lılar saldırdı, Fransız polisi izledi! Türk öğrenciler suç duyurusunda bulunacak

Fransa'nın Strazburg kentinde 20 Haziran'da terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırısına uğrayan Türk öğrenciler, yerel merciler nezdinde suç duyurusunda bulunacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan, Türk öğrencilerden sorumlu İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, çoğunluğu kızlardan oluşan 20 üniversite öğrencisinin PKK sempatizanlarının saldırısına uğradığını belirtti.

Kansızoğlu, yaşananlara ilişkin Fransız makamları nezdinde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları eğitim kapsamındaki Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gibi kurumları ziyaret etmek ve işleyişleri hakkında bilgi edinmek amacıyla Türkiye'den Strazburg'a ziyarete geldiklerini aktaran Kansızoğlu, PKK sempatizanlarının Avrupa Konseyi'nin önünde, Türkiye'den geldikleri anlaşıldığı için öğrencileri provoke ederek hakaret etmeye başladığını ifade etti.

Kansızoğlu grubun "asker ölsün, vatan bölünsün" şeklinde kışkırtıcı ifadelerle öğrencilerin ve Türk halkının milli ve manevi değerlerine hakaretlerine devam ettiğine dikkati çekti.

- ÖZELLİKLE KIZ ÖĞRENCİLER SALDIRININ HEDEFİ OLDU



PKK sempatizanlarının, "terör yuvası" haline getirdikleri ortamda bir Türk kız öğrencinin saçlarını çekip öldürmeye teşebbüs edercesine boğazını sıktığından, öğrencinin boynunda ciddi derecede morluklar oluştuğundan bahseden Kansızoğlu, bir diğer kız öğrencinin ise yediği bir yumruk nedeniyle alnının şiştiğini aktardı.

Kansızoğlu, diğer Türk öğrencilerin müdahale etmesiyle kız öğrencilerin PKK sempatizanlarının elinden kurtarıldığını söyledi.

Olayın yaşandığı alanda ağaçların arkasında gizlenen terör örgütünün diğer sempatizanların da koşarak gelip Türk öğrencilere saldırdığını ve darbettiğini belirten Kansızoğlu, Türk öğrencilerinin kendilerini savunmaya çalışmak amacıyla karşılık verdiğini kaydetti.

- FRANSIZ POLİSİ İLK BAŞTA İZLEMEKLE YETİNDİ



"Bizi en çok üzen durum ise orada bekleyen polislerin, gözleri önünde olup biten karşısında müdahale etmeyerek seyirci kalması oldu." diyen Kansızoğlu, Türkiye'de yabancı misafirlerin benzeri durumla karşılaşması durumunda Türk polisinin anında müdahalede bulunduğunu hatırlattı.

Kansızoğlu, olay yerindeki sağ duyulu bir aç polisin daha sonra müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

- "BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YARIN ONLARIN ÇOCUKLARI DA YAŞAYABİLİR"



Kansızoğlu, "Bu terör örgütü mensupların burada bulunmasına fırsat veren yöneticilerin bunun tekrar gözden geçirmesi lazım. Bu güzel ortamı, yani huzur dolu bir ortamı, ülkeyi, şehri, beldeyi, bu tür terör örgütü üyelerine teslim etmemeleri gerekir çünkü bizim yaşadıklarımızı yarın onların çocukları da yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

- "DAĞDA YAPAMADIKLARI ŞEYİ BURADA YAPMAK İSTİYORLAR"



PKK sempatizanlarının terör örgütünün elebaşının posterleriyle Türk askeri ve Türkiye aleyhtarı sloganlar attığını aktaran Kansızoğlu, "Dağda yapamadıkları şeyi burada yapmak istiyorlar herhalde." dedi.

"Yerel merciler nezdinde suç duyurusunda bulunacağız." diyen Kansızoğlu, PKK sempatizanlarının öğrencilerin videosunu çekerek "Sizi kaydediyoruz, bulacağız." diye tehditlerde bulunduğunu aktardı.

- AA GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI



AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde ise PKK elebaşının posterleri ve paçavraların yer aldığı standın önündeki grup, Türk öğrenciler geçtiği sırada terör örgütü PKK elebaşı lehine ve Türkiye aleyhtarı sloganlar atıyor.

PKK'lı grubun onlara karşılık veren ve çoğunluğu kızlardan oluşan Türk öğrencilere saldırdığı görüntülerde, olaya yalnızca 2 polisin müdahale etmesi dikkati çekiyor.

Strazburg'daki Avrupa Konseyi binası önünde PKK sempatizanlarının 2012'den bu yana 08.00-17.00'da stant açtığı biliniyor.