'PKK'nın bölgedeki varlığını sonlandıracak' anlaşma sonrası örgüt kapana kısıldı

09 Kasım 2020 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 08:33

Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında statüsü tartışmalı Sincar’da istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için imzalanan anlaşma sonrasında PKK’lı teröristler bölgede adım atamayacak hale geldi.

SİNCAR’DA SIKIŞTILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ‘ikinci Kandil’ olarak bilinen Sincar’da son günlerde kritik gelişmeler yaşandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, PKK/KCK teröristlerle Peşmerge arasındaki ilişkilerin kopma düzeyine geldiği bölgede teröristlerin hareket alanı iyice daraldı. Teröristlerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı pazar alışverişlerini ancak kılık değiştirerek yapabildikleri bildirildi.

YOK OLMA NOKTASINA GELDİLER

Peşmerge ile Irak ordusunun işbirliği yaparak ortak kontrol noktaları ve operasyon odaları kurulacağını aktaran kaynaklar, böylece PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığının sonlandırılacağı, PKK ve ona bağlı tüm yapıların Sincar’da hiçbir rolünün olmayacağını ifade etti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra terör örgütünün Kandil ve Sincar’dan çıkamadığı, kontrol noktalarında sözlerinin geçmediği de belirtildi.

ABD HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Bu arada, Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar Anlaşması’nın ABD tarafından da destek bulmasının PKK’da hayal kırıklığına yol açtığı ve terör örgütünde güven kaybına neden olduğu belirtildi. Anlaşmanın Peşmerge ile PKK’nın çatışacağı anlamına geldiğini de işaret eden güvenlik kaynakları, son günlerde PKK tarafından IKBY bölgesinde yapılan saldırıların da bu nedenle yapıldığına dikkat çekti. Öte yandan, Sincar’ın PKK’dan temizlenip güvenliğin Irak Merkezi Hükümete bağlı federal polis tarafından sağlanmasıyla Sincar halkının evlerine geri dönmesinin planlandığı belirtildi.

SİNCAR NEDEN ÖNEMLİ?

Irak sınırları içerisinde Musul’a bağlı, dağlık ve ormanlık sarp arazi yapısına sahip Sincar, etrafının dağlarla çevrili olması güvenlik açısından bölgeye stratejik bir önem kazandırıyor. Türkiye -Irak sınırının kesiştiği stratejik bir noktada yer alan Sincar, aynı zamanda Bağdat ve Şam’a giden yolun kavşak noktasında da bulunuyor. Bu açıdan PKK’lı teröristlerin Irak’tan Suriye’ye Suriye’den Irak’a geçmelerinde ve lojistik destek almalarında köprü görevi de görüyor. Irak’ı Suriye’ye bağlayan bölgeyi kontrol eden stratejik bir konuma sahip olan Sincar, dağlık bir arazi yapısına sahip olması PKK terör örgütünün bölgede barınmasını da kolaylaştırıyor. PKK’nın ‘ikinci Kandil’i olarak nitelendiren bölgeye TSK, geçtiğimiz aylarda kapsamlı askeri operasyonlar düzenlemişti. TSK, Pençe-Kaplan Operasyonları dizisiyle Sincar'daki terör hedefleri yerle bir ederken, örgütün eğitim kapmaları lojistik yolları felç edilmişti.