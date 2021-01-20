PKK'nın bölgedeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı görüştüler

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:07 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:10

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile resmi ziyaret için Erbil'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görüşmesinde, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak Sincar anlaşması, sınırların güvenliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinde, Neçirvan Barzani'nin Bakan Akar ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre Barzani, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında IKBY ve Irak'a verdiği desteklerinden ötürü teşekkürlerini yineledi.

Irak ve IKBY topraklarının Türkiye ve komşu ülkelere saldırılması için üs olarak kullanılmamasının altını çizen Barzani, bu konuda Irak'ın üzerine düşen görevini yerine getirmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda ilişkilerin geliştirilmesi, bölgenin genel durumu, Sincar Anlaşması ve uygulanmasının önemi, sınırların korunmasının önemi ve güvenliği gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

- IKBY BAŞBAKANI VE KDP LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Bakan Akar ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Barzani, ikili ve bölgesel güvenlik konularında verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve ekonomik iş birliği, ticaret ve yatırımı artırmak için pratik önlemleri ele aldıklarını kaydetti.

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Akar ile görüşmesinde Irak, IKBY ve Türkiye arasında devam eden iş birliğinin ele alındığını ve bu ilişkinin daha da güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyet ile Başkent Bağdat'ta gerçekleştirdiği yoğun temaslarının ardından dün akşam Erbil'e geçmişti.