PKK'nın ''cezaevi bölgeler sorumlusu'' örgütsel notları ayakkabı tabanına gizlemiş

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:57

Tutuklu Zeynep T. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı anlatıldı.

Sanığın ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskında, evindeki kolilerde 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş ve küçük puntolarla yazılmış 33 örgütsel not bulunduğu, bunların örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği iddianamede belirtildi.

Zeynep T'nin cezaevindeki PKK'lıların moral ve motivasyonunu artırmak, örgüt bilincini pekiştirmek kastıyla sözde yönetim kadrosunun talimatlarını spor ayakkabı tabanlıklarına gizleyerek, ayakkabıları farklı illerdeki cezaevlerine göndermeye çalıştığı, iddianamede aktarıldı.

İddianamede, 10 Temmuz 2020'de Zeynep T'nin ikametine yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde "dönemsel eylem ve faaliyet stratejilerinin" yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildiği, sanığın üstlendiği görevlere ilişkin bilgiler ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü dönemlere ait fotoğraflar da bulunduğu belirtildi.

Zeynep T'nin İzmir, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de "terör örgütü PKK üyeliği" nedeniyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüştüğü bilgisine de yer aldı.

İddianamede, Zeynep T'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine direkt bağlı olarak faaliyet gösteren "Zindan Komitesi" adına "cezaevi bölgeler sorumlusu" olarak Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

- SANIĞIN FAALİYETLERİ TANIK İFADESİNDE

İddianamede, ifadesine yer verilen bir tanık, kardeşinin cezaevinde olduğunu, Zeynep T'nin bir gün tanımadığı biriyle yanına geldiğini belirterek, "Kardeşime teslim edilmek üzere bir çift spor ayakkabı hazırladığını ve bunu ona teslim edip edemeyeceğimi sordu. Ben bu teklifi kabul etmedim." beyanında bulundu.

Sanığın PKK/KCK güdümündeki yayın mecralarında kara propaganda yürüttüğü belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Zeynep T'nin 'Şinya' kod adıyla terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi bölgeler sorumlusu' sıfatıyla örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda gizliliğe azami düzeyde riayet ederek sıkı bir disiplinle faaliyet yürüttüğü, ikametinde terör örgütü PKK/KCK adına yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı tutuklanan örgüt mensuplarının bulundukları cezaevlerine gönderilecekleri anlaşılan farklı renk ve numaralardan oluşan 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş ve küçük puntolarla yazılmış 33 örgütsel pusulanın ele geçirildiği, bu ayakkabıları cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına iletmeye çalıştığı ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup iradesini örgüte özgülediği dikkate alınarak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

- ÇANTASINDA 11 KİLO 730 GRAM PATLAYICIYLA YAKALANMIŞTI

İddianamede, Zeynep T'nin 2007 yılında güvenlik güçlerinin Kocaeli'de yaptığı operasyonda, çantasında 11 kilo 730 gram A4 tipi plastik patlayıcı ve 10 elektrikli kapsül ile yakalandığı ve terör örgütü PKK'nın talimatıyla Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'ne yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu ve olayla ilgili Zeynep T. ile 12 şüphelinin yakalandığı bilgisine de yer verildi.

Zeynep T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "patlayıcı madde taşıma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2019 yılında tahliye olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın Kocaeli'de cezaevinde bulunduğu süreçte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a açlık grevlerine ilişkin örgütsel içerikli mektuplar yazdığı ve cezaevinde grevleri organize ettiği bilgisi yer aldı.