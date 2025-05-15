Terör örgütü PKK, 12 Mayıs'ta silahı bırakıp kendini feshettiğini ilan etmesiyle Terörsüz Türkiye için kritik eşik aşılmış oldu. Güvenlik bürokrasisinden kaynaklar, sürecin tıkır tıkır işlediğini, hiçbir sorun yaşanmadığı bilgisini verdi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili edindiği bilgileri yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haberi şöyle:

Güvenlik bürokrasisinden aldığım bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın silahları bırakıp kendini feshetmesi 3 aşamalı bir plan çerçevesinde gerçekleşti.

BİRİNCİ AŞAMA: 21 Ekim Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç ve DEM heyetinin İmralı trafiği, Öcalan'ın 27 Şubat fesih çağrısı ile başladı.

İKİNCİ AŞAMA: En kritik aşama olarak da nitelendiriliyor. Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12. kongresini toplaması, kongre sonuçlarını 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyurarak fesih açıklamasını deklare etmesi ve silahlarını bırakacağını duyurması. İkinci aşama ile Terörsüz Türkiye için önemli bir eşik de aşılmış oldu.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) fesih ve silah bırakma sürecini takibi.

BÖYLE BİR KARAR İLK KEZ ALINDI

Konuştuğum güvenlik kaynakları, "Süreç istediğimiz gibi ilerliyor ve çok olumlu. En kritik aşama PKK yöneticilerinin Öcalan'ın çağrısına uyarak kendini feshettiğini açıkladığı ikinci aşamaydı. Bu da gerçekleşti. Tarihi önemde bir dönem yaşandı" tespitinde bulundu.

Terör örgütünün geçmişte de silah bıraktığını anca silahı yeniden bir araç olarak kullandıklarını hatırlattığımda ise "Bu önceki süreçlerle karıştırılmamalı. Bu geçici süreyle silah bırakma değil, fesih ve silahları tümüyle bırakma kararıdır. PKK kurulduğundan bu yana ilk kez böyle bir karar aldı. Öcalan daha önce de çağrı yaptı ancak PKK'nın çağrıya uyarak kongre kararıyla fesih ve silah bırakma bir ilk" yanıtını aldım.

NE BM NE DE ÜÇÜNCÜ GÖZ VAR

Üçüncü aşama ise özetle şöyle yürüyecek:

Terör örgütünün silahlarını teslim sürecinde Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Bağdat yönetimi olacak.

BM veya bir başka üçüncü ülke sürece karıştırılmıyor. Bunu taraflar da kabul etti.

Silah bırakma işi doğası gereği biraz zaman alabilir.

Terör örgütünün lider kadrosunun gideceği ülke konusu görüşülmedi. Ancak bu kadrolar Türkiye'ye gelmeyecek. Silah bıraktıktan sonra Irak da dahil gidecekleri ülkelerde tehdit olmaktan çıkacaklar.

Örgütün üst düzey yöneticileri için kesinlikle af söz konusu değil.

TESLİM NOKTASI ÇALIŞMASI

Silahların nerede ve ne şekilde teslim edileceğini de kaynaklarıma sordum. "Silahların teslim noktaları için Kuzey Irak yönetimiyle görüşüyoruz. KDP (Barzani) yönetimiyle yakın çalışıyoruz" bilgisini aldım.

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