TSK, PKK'nın fesih kararından sonra da Pençe harekatlarıyla Irak'ın kuzeyinde kontrolü sağladığı alanlardan çekilmeyecek. Mehmetçik, PKK'dan doğacak boşluğun farklı terör gruplarıyla doldurulma girişimine karşı süreç tamamlanana kadar sahada olacak. PKK'lı teröristlerin kullandığı kamp ve mağaralar tek tek imha edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın feshi ve silah bırakmasından sonra da "terörle sınır ötesinde mücadele" stratejisini sürdürecek. Askeri kaynaklar, Mehmetçik'in bundan sonraki süreçte de sahadaki gelişmeleri an be an takip edip kontrol altında tutacağına dikkat çekti.

TSK DAHA DERİNE İNECEK

Bu çerçevede TSK'nın etkinliği, Pençe harekatlarıyla oluşturulan üs noktalarının ötesine taşınacak. Teröristlerin terk ettiği kamp ve mağaralar Mehmetçik'in şemsiyesi altına girecek. Böylece PKK artıkları veya onun boşluğunu doldurmak isteyen farklı terör gruplarının önüne geçilip, sınır güvenliği Irak'ın da onayı ile yine sınır ötesinde sağlanacak.

KAMP VE MAĞARALAR İMHA EDİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, TSK'nın öncelikli hedeflerinden biri, PKK'nın doğal şartlardan faydalanarak yuvalandığı tüm alanları temizlemek. Bu kapsamda, teröristlerin geçmişte kullandığı ve terk edeceği alanl ar tek tek imha edilecek. Böylece eski operasyonlarda olduğu gibi bu alanların yeniden kullanımının önüne geçilecek.

TEHDİT BİTENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Askeri kaynaklar, PKK'nın silah bırakma sürecinde tehdit tamamen ortadan kalkmadıkça TSK'nın görevine ara vermeyeceğini vurguluyor. Eli silah tutan terörist olduğu sürece, silahlı kuvvetlerin görevinin de süreceğini kaydeden yetkililer, örgütün tamamen etkisiz hale getirilmesi için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade ediyor.

IRAK İLE ORTAK TEMİZLİK MASADA

Özellikle Kandil ve çevresindeki terör yuvaları gibi hâlâ etkinliğini koruyabilecek bölgeler için Irak hükümeti ile ortak operasyon planı da gündemde. PKK'nın yıllarca üs olarak kullandığı bu bölgelerin artık teröristlere ev sahipliği yapamayacak şekilde temizlenmesi hedefleniyor. Türkiye'nin güvenliği için teyakkuzda olan Mehmetçik, bölgede güvenlik ve istikrar sağlanana kadar sahadan çekilmeyecek.

