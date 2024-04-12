PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ilk defa İBB'de! CHP listesinden meclis üyesi oldular

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'nin ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil edileceği öğrenildi. DEM Parti, 3 Meclis üyesine ulaştığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracağı ifade ediliyor. CHP'li 3 Meclis üyesinin DEM Parti'ye geçeceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ, İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde belediye başka adayı göstermedi.

43 DEM PARTİLİ CHP LİSTESİNDE YER ALDI

CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt'ta 8, Sancaktepe'de ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile 1'er meclis üyesi çıkardı.

CHP LİSTESİNDEN İBB MECLİS ÜYESİ OLAN DEM PARTİLİLER

PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.

DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB Meclis üyesi oldu. DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel de, İBB Meclis üyesi oldu.

"İMAMOĞLU BU OYLAR BENİMDİR DEMESİN SAKIN"



DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" ifadelerini kullanmıştı.