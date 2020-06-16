PKK'nın sözde karargahları 40 dakika boyunca bombalandı

16 Haziran 2020 Salı 13:38 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:38

Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkasına ulaşıldı. Operasyondan önce, vurulacak hedefler TSK ve MİT'in aylar süren çalışması sonucu tek tek belirlendi. Sivillerin zarar görmemesi için çok hassas bir çalışma yürütüldü. Mahmur ve Sincar'da sivilleri kalkan yapmaya çalışan PKK başarılı olamadı.

İHA'lar hedef tespitinde kritik rol oynadı. Vurulan 81 hedef, istihbarat ekipleri ve İHA'lar tarafından belirlendi. Hedeflerin PKK'ya ait olduğu kesinleşince F-16'lar havalandı.

MİT tarafından belirlenen hedefler sürekli güncellendi

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, operasyonun detaylarını aktardı. Son yılların en kapsamlı hava harekatıyla Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Geçtiğimiz yıl Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 harekatlarıyla terör örgütüne ağır darbe indirilmiş, 700’den fazla terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.Terör örgütü PKK’nın geçiş güzergahı olan Sincar Dağı’nda, nokta atışıylasözde karargahlar yerle bir edildi.

Belirlenen hedefler ise sürekli güncellendi. Terör örgütü PKK özellikle Sincar ve Mahmur bölgesinde sürekli yer değiştiriyor ve sözde karargahları farklı yerlere taşıyordu. Öncelikle, MİT tarafından teröristlerin bulundukları bölgelerdeki sözde karargah ve binaların hangi amaçla kullanıldığı belirlendi. Terör yuvalarının koordinat bilgileri ve sahadaki terör unsurlarının mevcut durumu sürekli gözden geçirildi.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İHA’lar anlık görüntü almaya devam etti. Uçuşlar son ana kadar devam etti. Hava harekatıyla PKK’nın eğitim alanları, mühimmat depoları, haberleşme altyapıları, bina, sığınak ve mobilizasyon sistemleri yerle bir edildi. Sözde karargahların ise 40 dakika boyunca bombalandığı bilgisine ulaşıldı.

Terör örgütü PKK, Sincar ve Mahmur bölgesinde ağır darbe alınca sivillere bölgeye doğru taşımaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA’larla bunu tespit ettikten sonra operasyona devam etmeme kararı aldı. Çünkü sivil hassasiyeti çok önemliydi. 81 hedef vurulmuştu ancak terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı tespit edilince operasyon durduruldu.

Şu anda sahada kaç teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin MİT’in ve TSK’nın çalışmaları devam ediyor. Ancak 81 mağara, sözde karargah ve barınaklarda çok sayıda teröristin bulunduğu bilgisi vardı.

Operasyon neden stratejik?

- Mahmur ve Sincar bölgesi ile Kandil'in de eş zamanlı vurulması örgütte şok etkisi yarattı.

- Kandil'de silah ve mühimmat depoları vuruldu.

- Mahmur'da bombalı drone eğitimi veren merkez imha edildi.

- Terör örgütünün ikinci Kandil yapmak istediği Sincar'da örgütün sözde karargahları yok edildi.

Iraklı aşiretlerden operasyona destek

Bölgedeki aşiretler de ortak açıklama yaptı. Operasyona aşiretlerden destek geldi. Aşiretler, özellikle PKK terör örgütünün bölgeden bir an önce çıkarılması gerektiğini, bölge için tehdit oluşturduğunu açıkladı. Sincar’da PKK’ya ait hapishaneler bulunduğunu, kadınların ve çocukların bu hapishanelerde işkenceye uğradığını belirttiler.