PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den SİHA itirafı

Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim yayınladığı son videoda, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"SİHA'LAR HEP ÜSTÜMÜZDE"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor" itirafında bulundu.

"ERDOĞAN'IN GİDİŞİYLE ORTADOĞU'DA DENGELER DEĞİŞECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.

"KURTULURSAK İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Terörist başı sözlerinin devamında, "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN ÇOĞU ÖLDÜ"

10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, geçtiğimiz yıl da hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söylemişti. Örgütün SİHA, İHA ve Drone'lara karşı yalnız bırakıldığını söyleyen Salih Müslim, "Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" demişti.