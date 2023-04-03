PKK/YPG elebaşından Türkiye paniği: Her an yapabilirler

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü ve uzantılarına yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör yuvaları tek tek belirlenerek imha edilirken teröristler ise kaçacak delik arıyor.

Operasyonlar devam ederken terör örgütü elebaşlarını ise yeni operasyon korkusu sardı. Örgüt destekli yayın organına konuşan YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak "Bizi garanti almalılar" dedi.

YPG ELEBAŞI AVRUPA'DAN MEDET UMDU: BİZE DESTEK VERMELERİ GEREKTİĞİNİ İLETTİK

Mehmetçik'in hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu ve her an operasyon olma ihtimali olduğunu söyleyen YPG elebaşı Nuri Mahmud, şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası güçlerin Türkiye'nin geliştireceği saldırılara karşı tutumu yetersiz. Türkiye'nin jeopolitik durumu, devletlerle olan ticari ilişkileri, NATO üyesi ve Avrupa Birliği aday ülke olması göz önünde bulundurularak temkinli yaklaşıyorlar. AKP-MHP iktidarı, Türk devletinin imkanlarını ve gücünü kullanarak Kuzey-Doğu Suriye'ye saldırma tehdidini hep gündemde tutuyor. Avrupa devletlerinin kazanımlarımızı garanti altına almak, geliştirilen demokratik ortamın daha da geliştirilmesi için bize destek vermeleri gerektiğini kendilerine belirttik"