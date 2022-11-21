PKK/YPG yine dezenformasyona başladı! Yalanları tek tek çürütüldü

Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırıların bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hava harekatı düzenlendi.



Harekâtı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise operasyona ilişkin konuşmasında, "Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı." dedi.

Türkiye, daha önceki harekatlarında da, sivilleri koruyan stratejisiyle, uluslararası kural koyuculara, kuralları izleyenler ve gözlemcilere önemli dersler verdi.

PKK'nın zulmü altında yaşamak zorunda kalan halka yönelik herhangi bir saldırısı söz konusu değilken, terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda araçları, terörle mücadeleye gölge düşürmek için harekete geçti

YALANLARI TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef aldığını ileri süren PKK/YPG'nin yalanları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş tarafından tek tek ifşa edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kardaş, PKK'nın "Türkiye, Ayn el Arap'taki sivil yerleşim alanlarını vuruyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğraflara ilişkin, "Görüntüler ABD öncülüğündeki koalisyonunun DEAŞ'la mücadele kapsamında, 2014 yılında Ayn el Arap'a gerçekleştirdiği hava bombardımanına ait" ifadelerini kullandı.

Kardaş, paylaşılan bir diğer görüntüyle ilgili, "Aynı kara propagandaya hizmet amacıyla paylaşılan bir diğer görüntü, yine 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan kente (Ayn el Arap) yönelik koalisyon hava bombardımanına ait" açıklamasında bulundu.

Görüntülerdeki gerçeğin, ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin, sözde DEAŞ'la mücadele kapsamında sivil alanları acımasızca bombaladığı olduğunu belirten Kardaş, Türkiye'nin, sivil hassasiyeti konusunda tüm dünyaya örnek olacak bir stratejiyle hareket ettiğini vurguladı.