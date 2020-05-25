DHA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:47

BOĞAZ KÖPRÜLERİNİN ALTINDAN GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi planlanmıştı. Haydarpaşa Limanı'nda bağlı olan geminin yanına getirilerek kurulan geminin üzerindeki platform söküm çalışmaları bir süredir dev vinç yardımıyla devam ediyordu.

PLATFORM SÖKÜLDÜ, GEMİ LİMANDAN AYRILDI

Bugün itibariyle çalışmalarda sona gelinirken, geminin platformu sökülerek bir mavna üzerine yerleştirildi. Gemide yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Platformun sökülmesinin ardından Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi, Ahırkapı açıklarında karadan yaklaşık 2 buçuk kilometre açıkta demirledi. Gemide şu anda Karadeniz seferi öncesinde son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan bir mavnaya yerleştirilen Fatih sondaj gemisinin platformunun da römorkörlerle çekilerek boğazdan geçirileceği ve Trabzon Limanı'nda çalışmalar öncesinde tekrar gemiye montajının yapılacağı belirtildi.

Fatih sondaj gemisi önümüzdeki günlerde İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak. Geminin Karadeniz'de lojistik merkez olarak Trabzon Limanı'nı kullanacağı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenlerin oyunun dışında kaldığını belirterek, 'Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz.' demişti.

Türkiye'den müthiş adım! 'Fatih'ten bir ilk