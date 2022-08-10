PMYO sonuçları açıklandı! Polis Akademisi giriş (pa edu tr PMYO sonuçları)

PMYO sonuçları pa edu tr üzerinden açıklandı. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Polis Akademisi tarafından belirlenecek olan tarihlerde yeterlilik sınavı ve mülakatlara katılacaklar. Başvuruda bulunan polis adayları PMYO sonuçlarını Polis Akademisi giriş (pa edu tr) üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki sınav ve mülakatlar ne zaman?

POLİS AKADEMİSİ GİRİŞ PMYO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (pa edu tr)

Polis Akademisi PMYO ön başvuru sonuçlarını açıkladı. PMYO başvuru sonuçlarını öğrenen adaylar polislik sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki PMYO sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2022 PMYO SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

Adayların polislik sınavına giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayımanacak

PMYO öğrenci alımı için ön başvuruların tamamlanmasının ardından sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

PMYO başvurularının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.