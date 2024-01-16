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PÖH'den mahalle baskını! 8 gözaltı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir gencin, kız kaçırma iddiasıyla husumeti bulunan aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştığı olayla ilgili, mahalleye Polis Özel Harekat (PÖH) destekli operasyon gerçekleştirildi. 6 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi daha gözaltına alındı.

İHA16 Ocak 2024 Salı 00:40 - Güncelleme:
PÖH'den mahalle baskını! 8 gözaltı
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İzmir'in Örnekköy Pazaryeri yakınında saat 14.00 sıralarında, H.U. (16) ve kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet bulunan aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı.

Karşı tarafın evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı.

MAHALLEYE PÖH DESTEKLİ OPERASYON ÇEKİLDİ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U.'yu (16) dün suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Bugün ise Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışma neticesinde olaya karıştığı tespit ettikleri şüphelileri yakalamak amacıyla Örnekköy Mahallesi'nde Polis Özel Harekat (PÖH) eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği kartuşu ve fişekler ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 8 OLDU

Operasyon kapsamında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınan H.U. ile birlikte toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • operasyon
  • silahlı kavga

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