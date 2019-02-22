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Polis 983 saatlik kayıtları inceleyerek yakaladı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki eve 28 Ocak'ta giren hırsızlar, toplam değeri 1 milyon lira olan tespihleri, kol saatlerini ve ziynet eşyalarını çaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik kayıtlarını tek tek inceleyerek, hırsızlara ulaştı. Düzenlenen 2 operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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İpekyolu ilçesi 2 Nisan Caddesi üzerinde bulunan evden 28 Ocak'ta 1 milyon liralık hırsızlık yapıldı. Evdeki pahalı tespihler, kol saatleri ve ziynet eşyaları çalınırken, hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, evin giriş- çıkışı ile çevresinde bulunan 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik kayıtlarını tek tek inceledi.
 
Görüntülerden hırsızların kullandığı araç tespit edilirken, aynı aracın H.A.'nın kimlik bilgileri kullanılarak kiralandığı belirlendi. Özel ekip, 14 günlük çalışma sonucu hırsızların yerini de saptayıp 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlar, emniyetteki ifadelerinde, çaldıkları eşyaları Edremit ilçesindeki evin bodrum katında muhafaza ettiklerini söyledi. Polis ekiplerince çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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