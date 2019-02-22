Polis 983 saatlik kayıtları inceleyerek yakaladı Van'ın İpekyolu ilçesindeki eve 28 Ocak'ta giren hırsızlar, toplam değeri 1 milyon lira olan tespihleri, kol saatlerini ve ziynet eşyalarını çaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik kayıtlarını tek tek inceleyerek, hırsızlara ulaştı. Düzenlenen 2 operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.