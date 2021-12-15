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Polis Akademisi Başkanlığı tecrübelerini paylaştı

Polis Akademisi Başkanlığı yetkilileri, Malezya Polis Teşkilatı heyetiyle iş birliğini geliştirme ile karşılıklı tecrübe paylaşımı amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 19:57 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 19:57
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Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, akademinin Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonu'ndaki toplantıda adli soruşturma alanındaki yöntem ve uygulamalar, iki ülke polis teşkilatı arasındaki adli araştırma tekniklerine ilişkin karşılaştırmalar, iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Toplantıda Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Malezya Kraliyet Polis Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dato Tan Chong Jin, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İmga, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun Taştan, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol Yaprak, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yayla, Dış İlişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Ayasılı ve Malezya Polis Teşkilatından 28 kişilik heyet katıldı.

Toplantı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Demirden'in "Adli Soruşturma Yöntem ve Uygulamaları" konulu sunumuyla tamamlandı.

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