Polis aracı köpeğe çarparak şarampole yuvarlandı: 3 memur yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde saat 01:30 sırlarında meydana gelen kazada, caddede seyir halinde olan polis aracı, yoldaki sokak köpeğine çarparak kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.'nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.