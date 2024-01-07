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Güncel

Polis aracı köpeğe çarparak şarampole yuvarlandı: 3 memur yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki polis aracı, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere, 3 polis memuru yaralandı.

İHA7 Ocak 2024 Pazar 03:07 - Güncelleme:
Polis aracı köpeğe çarparak şarampole yuvarlandı: 3 memur yaralı
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İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde saat 01:30 sırlarında meydana gelen kazada, caddede seyir halinde olan polis aracı, yoldaki sokak köpeğine çarparak kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.'nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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