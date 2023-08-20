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Polis çevirmesinde muhabirlere saldırmaya çalıştı: ''Benim canımı sıkmayın''

Kadıköy'de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç' denetimi gerçekleştirildi. Birçok sürücüye ceza kesilirken, ceza kesilen bir sürücü ve yakınları basın mensuplarına saldırı girişiminde bulunarak, 'Dalga mı geçiyorsunuz? Benim canımı sıkmayın. Kapat o kamerayı. Çekmeyecekler beni. Ne çekiyorsun hala sen?' dedi.

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 06:56 - Güncelleme:
Polis çevirmesinde muhabirlere saldırmaya çalıştı: ''Benim canımı sıkmayın''
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edildi.

Bağlanan bazı araçların sürücüleri görevini yapmakta olan basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde toplam 281 araç kontrol edildi. Bu kontrol edilen araçlardan 104 araca cezai işlem uygulanırken, 27 araçta trafikten men edildi.

"CANIMIZ SAĞ OLSUN"

Denetimlerde ceza kesilen Hasan Bayrak,

"Arkadaşlarla kahve içmeye geldik Bağdat Caddesine, şimdi eve dönüyorduk. Bir baktım arabanın muayenesi yok. Şirket aracı zaten. Babamı aradım o da şaşırdı. Üzerinden 5 ay geçmiş. Canımız sağ olsun" dedi.

"HIZ YAPMASINLAR"

Yapılan denetimde 2 bin lira ceza kesilen Murat Önal, "2 bin lira ceza yedim. 50 kilometrelik yolda 80'e çıkmışız o yüzden ceza yedik. Bir daha hız yapmayacağım. Kimse hız yapmasın" dedi.

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