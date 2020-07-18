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Polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 milyon 685 bin 'kaçak motorin' ele geçirildi

Kırıkkale polisinin bir akaryakıt dağıtım şirketine yaptığı operasyonda, 2 milyon 685 bin litre 'kaçak motorin' ele geçirdi. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şahıslar hakkında muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:42 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:42
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesindeki bir akaryakıt dağıtım şirketine ’kaçak motorin’ operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 silodaki 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koydu. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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