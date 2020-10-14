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Polis emekli adamı dolandırıcıların tuzağından son anda kurtardı

Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin bir emekliyi 20 bin lira dolandırması son anda engellendi. Dolandırılmaktan son anda kurtarılan Baran, polislere teşekkür ederek, 'Beni dolandırılmaktan kurtardılar. Sahte polisle başladık, gerçek polisle bitirdik.' dedi.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:56
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Pozantı ilçesinde yaşayan emekli Şaban Baran'a (69) telefonla ulaşan kişiler, kendilerini polis memuru, komiser ve savcı olarak tanıttı.

Şüpheliler, Baran'a bir çete soruşturmasında isminin geçtiğini, parasının güvende olması için kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve soruşturmanın ardından paranın tekrar kendisine verileceğini belirtti.

Bunun üzerine Baran, hesabındaki 20 bin lirayı çekmek için merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'ndeki banka şubesine geldi.

Baran'ın eşinin durumdan şüphelenip polise bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri banka şubesine sevk edildi.

Ekip, bankadan parasını çekeceği sırada Baran'a ulaşıp dolandırılmak istendiğini belirterek hesabına bloke konulmasını sağladı.

Dolandırılmaktan son anda kurtarılan Baran, AA muhabirine, polislere teşekkür ederek, "Beni dolandırılmaktan kurtardılar. Sahte polisle başladık, gerçek polisle bitirdik." dedi.

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