Polis helikopterine lazer tutan şüpheli yakalandı Beyoğlu'ndaki bir program için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında uçuş görevini yerine getiren polis helikopterine lazer tutarak uçuşun güvenliğini ve görevlilerin hayatını tehlikeye attığı öne sürülen şüpheliye, 10 bin lira para cezası kesildi.