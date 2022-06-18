Polis karakoluna bomba yerleştiren terörist 22 yıl sonra yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1999'da örgütsel faaliyetlere başlayan, daha sonra örgütün dağ kadrosuna katılan Avyüzen'in, jandarma tarafından İstanbul'da olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri kantine 2000 yılında bomba yerleştirdiği, 2001'de de Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki trafik amirliği ve karakola el yapımı bomba bıraktığı tespit edilen Avyüzen'in yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçlarından aranan ve terör eylemleri nedeniyle 10 suç kaydı bulunan Avyüzen, Maltepe'de saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avyüzen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

