Gaziantep'te polis okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü başlayan 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili 167 sabit kolluk okul irtibat görevlisi, 79 ekip ve 158 ekip personeli ile kent merkezinde bulunan okullarda güvenlik tedbirleri aldı. Tedbirler kapsamında, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, Narkotik, Asayiş, Trafik Şube Müdürlükleri ile Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla okul çevrelerinde uygulamalar yapıldı. Denetimlerde 55 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 48’i okul servisi olmak üzere 55 araç trafik yönünden incelendi. Eksikleri bulunan araçların sürücülerine toplamda 16 bin 415 TL cezai işlem uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi.

Öte yandan okul çevrelerinde bulunan parklarda, büfelerde, internet kafelerde ve umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde ise 6.16 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilerek gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği söylendi.