Samsun'da, polise ateş eden ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Şerifcan Akbulut, dün Atakum ilçesi Körfez Mahallesi civarında ekiplerin kendisini takip ettiğini anlayarak kaçmaya başlamış, polislere ateş açan Akbulut, bir süre devam eden kovalamacanın ardından pompalı tüfeğiyle gözaltına alınmıştı.